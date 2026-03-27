Прокуратура стала чаще участвовать в делах о банкротстве

В российской судебной практике наметился тренд на усиление роли прокуратуры в судебных спорах. Сотрудники надзорного органа стали чаще участвовать, в том числе в делах о банкротстве. Таким наблюдением поделился заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Юрий Филиппов на конференции ИД «Коммерсантъ». Прокуратура может вступать в спор на любой стадии процесса, однако сотрудникам, по его мнению, не всегда хватает нужной квалификации.

«Каждый должен заниматься своим делом. Сфера банкротства неоднозначна и постоянно меняется. Возможно мы наблюдаем некий первый шаг к чему-то»,— отметила президент Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих «ГАРАНТ» Анна Белоцерковская. Несмотря на существующие правила, органы прокуратуры пока не занимают какую-либо активную позицию, добавила она.

В конце декабря пленум Верховного суда закрепил, что прокурор может сам подать заявление о субсидиарной ответственности при отсутствии других заявителей и вступить в процесс на любой стадии. Прокурор в делах о банкротстве следит за законностью процедуры. Он защищает интересы граждан, особенно если банкротство угрожает их правам на жилье, например, при банкротстве застройщиков. Сотрудник прокуратуры следит за соблюдением трудовых прав, включая выплату задолженности по зарплате, и отстаивает интересы государства путем возврата в бюджет налогов или других платежей.

Как писал «Ъ», за 2025 год почти 570 тыс. россиян признали банкротами в судебном порядке и еще 60 тыс. получили этот статус по упрощенной процедуре. Это на 31% больше показателей предыдущего год. При этом число так называемых «состоятельных банкротов» с долгами больше 5 млн руб. стало вдвое больше, показатель почти достиг 20 тыс. человек.