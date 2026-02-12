Банкроты становятся «состоятельнее»

В России растет число «состоятельных банкротов». Так называют россиян с долгами больше 5 млн руб. По данным «Скоринг Бюро», за прошлый год их стало вдвое больше, показатель почти достиг 20 тыс. человек. При этом аналитики отмечают, что темпы роста общего числа банкротств замедляются. Однако структура смещается в сторону крупных долгов. Например, в категориях займов от 1 млн руб. до 2,5 млн руб. финансово несостоятельными за прошлый год признали 160 тыс. человек. По сравнению с 2024-м показатель вырос больше чем на 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

В совокупности с другими показателями статистика указывает на злоупотребление процедурой банкротства со стороны россиян, говорит гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин: «Увеличивается общий долг, когда человек подпадает под процедуру банкротства. И людей с большими суммами становится все больше. Это может быть связано, в том числе и с инфляцией. Рубль сейчас и три года назад — это разные вещи. Если человек банкротится при сумме больше 5 млн руб. в тот момент, когда у него есть долг, то за последние три года эта цифра выросла примерно в три раза. Было 1%, а стало 3%. Число банкротств на сумму от 2,5 млн руб. до 5 млн руб. увеличилось в полтора раза. Следующая прослойка очень значительная — от 1 млн руб. до 2,5 млн руб. Раньше доля таких граждан составляла 20%, а сейчас — 25%. Остальные, более низкие бакеты, соответственно, уменьшаются в размерах.

Насколько эта тенденция критична? Основной вывод: среднее количество кредитов при банкротстве возрастает последние два года. Допустим, если количество банкротств при кредитах от 7 млн руб. в 2020 году составляло 20%, сейчас — почти 40%. Это говорит о том, что стала появляться прослойка людей, которые называются "наборщики". Они злоупотребляют системой: набирают кредиты, вносят пару-тройку платежей, а потом говорят, что не могут нести это финансовое бремя. И за это злоупотребление платят де-факто хорошие заемщики».

По данным онлайн-реестра Федресурс, за 2025 год почти 570 тыс. россиян признали банкротами в судебном порядке и еще 60 тыс. получили этот статус по упрощенной процедуре. Для граждан это хороший способ сохранить состояние, однако экономика из-за этого подвергается новым рискам, отмечает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Здесь работает классический эффект экономической рациональности, который подкреплен юридическими изменениями. С ноября 2023 года вступили в силу поправки, которые резко расширили порог для бесплатного внесудебного банкротства. То есть если раньше можно было списать долги от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.., то сейчас нижний порог убрали, а верхний подняли до 1 млн руб.

Второй момент: условно, человек с долгом 5,5 млн руб. может инициировать судебное банкротство либо дождаться, пока приставы частично взыщут долг, сумма снизится до 900 тыс. руб., и списать остатки бесплатно. Это удешевляет процесс. Третий — снижение реальных доходов и рост ставок. Даже обеспеченные люди берут кредиты под бизнес-процент или ипотеку. При текущей ключевой ставке рефинансирование становится практически невозможным, поэтому люди с активами (квартирами, машинами, бизнесом) предпочитают сохранить их часть через процедуру банкротства, заплатив финансовому управляющему, чем 10 лет платить кредит с диким удорожанием. И еще одна причина — это невозможность продать актив, то есть рынок недвижимости бизнеса на высоких ставках пребывает летаргическом состоянии, и банкротство позволяет проблемный актив отправить на торги через управляющего законно.

Что это может говорить об общем состоянии экономики? Стагнация с элементами кризиса перепроизводства долгов, эрозия подушки безопасности, когда банкротами становятся не маргиналы, а люди, у которых были деньги и имущество, но закончились финансовые потоки. Плюс кредитное сжатие. Банки выдают кредиты под залог имеющегося, но когда заемщики массово уходят в банкротство, банки закладывают эти риски в ставки для всех остальных — замкнутый круг.

Опасно это тем, что есть риски и для кредиторов, и поручителей. Часто такие банкроты — это владельцы ООО. То есть пока длится банкротство физлица, бизнес может продолжать работать. Влияет и моральный риск. Создается прецедент: если у тебя есть квартира и машину, но ты не хочешь их отдать банку, тогда банкроться. Культура исполнения обязательств сильно подрывается. И псевдоэкономический рост: то есть вроде как идет процедура банкротства, финансовый управляющий получает вознаграждение, юристы получают деньги, статистика ВВП это учитывает как услуги, но реально это некое "проедание" будущего».

К 2026 году общее число финансово несостоятельных россиян достигло 2,2 млн человек. При этом темпы роста количества банкротств в последние три года составляют 20-30%, до этого показатель мог достигать и 50-70%, следует из статистики Федресурса.

Светлана Белова