В Калифорнии пиво теперь «делают из воздуха», точнее, речь о пузырьках в нем. В пабе компании Almanac Beer CO2 для карбонизации получают прямо на парковке: углекислый газ улавливают из атмосферы и превращают в продукт, пригодный для напитков.

За пивоварней стоит установка, напоминающая крупный кондиционер с дымоходом: она захватывает углерод из воздуха, а соседний контейнер сжижает его. Такая технология (DAC) считается одним из ключевых инструментов борьбы с изменением климата. По словам экспертов, она способна не только сократить текущие выбросы, но и частично компенсировать накопление CO2 в атмосфере.

Проект реализован стартапом Aircapture из Беркли, который делает ставку на модульные установки мощностью от 100 до 1000 тонн CO2 в год. Их можно масштабировать «не размером, а количеством», что потенциально упрощает внедрение по всему миру. Компания ориентируется на коммерческий рынок углекислого газа объемом около $20 млрд, не полагаясь при этом на субсидии.

Проблема в том, что сам рынок CO2 становится нестабильным, пишет NYT. Большая часть газа — побочный продукт других отраслей, а значит, поставки зависят от цен на нефть и закрытия производств. К тому же предприятиям выгоднее закачивать CO2 под землю из-за налоговых стимулов, чем продавать его. Это усиливает дефицит.

Для небольших производителей, таких как Almanac Beer, такие перебои критичны. Осенью компания приостанавливала производство пива на пару дней из-за нехватки газа. Без него нельзя ни сварить, ни разлить напиток, пояснил глава компании Дэмиан Фаган.

С переходом на локальное улавливание ситуация изменилась: сейчас так производится около 20% пива, а в течение года показатель планируют довести до 100%. Дополнительный бонус — такой газ на 15-20% дешевле, а это десятки тысяч долларов экономии в год. Климатическую проблему такие проекты, может быть, и не решают, но интерес к пузырькам в пиве точно повышается.

Яна Лубнина