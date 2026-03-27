Полиция Чехии организовала поиск закидавшего «Русский дом» коктейлями Молотова

Полиция Чехии организовала поиски преступника, который кинул несколько коктейлей Молотова в здание «Русского дома» в Праге.

«Со вчерашнего вечера мы занимаемся расследованием нападения, в ходе которого кто-то бросил несколько коктейлей Молотова в "Русский дом" на улице На Заторце, Прага 6. Мы разыскиваем преступника, подозреваемого в преступлении, связанном с порчей чужого имущества», — сообщается в аккаунте полиции в соцсети X.

Культурный центр «Русский дом» в Праге 26 марта забросали бутылками с зажигательной смесью. Руководитель центра Игорь Гиренко сообщал, что злоумышленники бросили в здание центра шесть «коктейлей Молотова», три из которых не взорвались. Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с «РИА Новости» назвал произошедшее спланированным терактом против российской собственности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «варварском акте».

«Русский дом» в Праге работает при поддержке Россотрудничества с 1971 года. Учреждение занимается продвижением русской культуры, языка и традиций в Чехии.

