Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2022 году господин Колпиков предложил содействие обвиняемым по уголовным статьям. Судья предложил им изменить статью и поменять меру пресечения на не связанную с лишением свободы. За это Владимир Колпиков потребовал у родственников обвиняемых 10 млн руб.

С согласия Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.