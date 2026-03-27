В Ростове за год число строящихся домов выросло на 25%

В феврале 2026 года в Ростове-на-Дону строилось 209 домов, что на 25% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда возводилось 167 жилых объектов. Об этом сообщает «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

В сравнении с январем 2026 количество строящихся домов выросло на 17 объектов (192 дома). При этом количество жилых комплексов уменьшилось до 53, в то время как годом ранее их было 61. Число застройщиков осталось неизменным и составило 33 компании.

В новых жилых комплексах насчитывается более 76,5 тыс. квартир, общая площадь которых составляет почти 3,6 млн кв. м. Годовой прирост доступных для покупки квартир составил 9,3 тыс. единиц или 13,9%. На сегодняшний день не продано 54,7 тыс. квартир, площадь 2,6 млн кв. м. Год назад этот показатель был ниже и составлял 48,3 тыс. квартир, что составляет прирост в 13,2%.

По сравнению с январем 2026 года количество свободных квартир увеличилось на 3,2 тыс. единиц: в начале года было доступно 51,5 тыс. объектов. Доля непроданного жилья в общем предложении составляет 71,5%.

