Арина Соболенко пригрелась в Майами

В полуфинале Miami Open presented by Itau, проходящего во Флориде крупного объединенного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $9,4 млн, лидер мирового рейтинга Арина Соболенко в двух партиях справилась с Еленой Рыбакиной. Это уже вторая подряд победа белорусской теннисистки над второй ракеткой мира из Казахстана, которая две недели назад уступила ей в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе. В решающем матче соперницей Соболенко будет американка Коко Гауфф.

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Встречи Арины Соболенко и Елены Рыбакиной в последние месяцы стали главным противостоянием женского тенниса. Еще сравнительно недавно таковым считались матчи белоруски против Иги Швёнтек, но сейчас польская бывшая первая ракетка мира переживает спад.

Потерпев в Майами свое первое стартовое поражение на турнирах WTA с 2021 года, она даже уволила бельгийского тренера Вима Фиссета, который в прошлом сезоне помог ей выиграть Wimbledon.

Елена Рыбакина, даже не отличаясь в этом году идеальной стабильностью, 16 марта поднялась в рейтинге на высшее за карьеру второе место.

Случилось это после того, как теннисистка из Казахстана две недели назад уступила Соболенко тай-брейк третьей партии финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Там белоруска взяла реванш за поражения от Рыбакиной в двух более престижных финалах — прошлогоднего итогового турнира WTA в Эр-Рияде и январского Australian Open.

Прогнозы, согласно которым в Майами Соболенко снова должна взять верх, подтвердились уже через 1 час 19 минут. Имея всего сутки на восстановление после трудной победы в четвертьфинале над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, ее соперница не смогла показать свой лучший уровень и уступила в двух сетах.

Судьбу первой партии решил заключительный гейм. Рыбакина, которая к тому времени уже успела отыграть один брейк, повторно потеряла свою подачу. С психологической точки зрения этот момент стал ключевым.

В начале второй партии было много равных розыгрышей, но через 25 минут Арина Соболенко уже вела — 4:0. После этого Елене Рыбакиной лишь удалось сократить отставание до трех геймов. В итоге — 6:4, 6:3.

Как часто бывает в матчах двух представительниц агрессивного стиля, важнейшим фактором стало качество первой подачи. Соболенко взяла на ней 24 очка из 29, а Рыбакина — лишь 23 из 40. В общей же сложности на счету первой ракетки мира 66 выигранных очков — на 18 больше, чем у оппонентки.

Несмотря на неудачу, Рыбакиной этот Miami Open однозначно пойдет в плюс. Проиграв там в прошлом году на самом старте, она добавила в свою общую рейтинговую сумму 325 очков и закрепилась на втором месте в мировой классификации, где по-прежнему со значительным отрывом лидирует Соболенко.

А та, в свою очередь, теперь находится в шаге от так называемого солнечного дубля — побед на обоих мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами (последней теннисисткой, которой покорялось это достижение, была Швёнтек в 2022 году).

Для этого в финале белорусской теннисистке требуется обыграть четвертую ракетку мира Коко Гауфф, которая в первые месяцы сезона находилась в тени, но в Майами, кажется, почувствовала уверенность.

Выиграв четыре матча подряд в трех партиях, американка провела удачный полуфинал против Каролины Муховой. Счет — 6:1, 6:1 — не вполне отражает напряжение борьбы, но лишний раз подтверждает, что чешка, которая в случае победы могла вытеснить из топ-10 рейтинга WTA россиянку Мирру Андрееву, остается для американки удобной оппоненткой. Гауфф выиграла у нее уже в шестой раз подряд.

Cчет личных встреч соперниц по финалу принципиально иной — 6:6, причем шестая победа Коко Гауфф над Ариной Соболенко выделяется из общего ряда.

Она была достигнута в решающем матче прошлогоднего Roland Garros, когда американке помогла сырая и ветреная погода, а белоруска не справилась со своими нервами. Однако в Майами в субботу, по прогнозу, будет солнечно, да и белоруска второй «тысячник» подряд выглядит очень здорово. Это, по идее, должно помочь ей победить.

Евгений Федяков