Google: к 2029 году квантовые компьютеры смогут взламывать зашифрованные системы

К 2029 году квантовые компьютеры смогут взламывать системы, в которых применяется большинство существующих сейчас способов шифрования. Об этом написала в блоге Google вице-президент компании по разработке систем кибербезопасности Хизер Адкинс.

Если хакеры смогут пользоваться квантовыми компьютерами для взлома систем, это приведет к серьезным проблемам для банков, правительств и других организаций. «Шифрование, используемое сейчас для обеспечения конфиденциальности и безопасности информации, в ближайшие годы может быть легко взломано масштабным квантовым компьютером»,— заявили в Google.

Госпожа Адкинс призвала организации готовиться к моменту, когда квантовые компьютеры смогут взламывать системы с нынешним уровнем шифрования данных. По ее словам, необходимо разрабатывать и внедрять новые системы защиты, которые хакеры не смогут преодолеть с помощью таких технологий.

Яна Рождественская