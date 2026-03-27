КСП нашла 675 млн рублей неэффективных расходов бюджета Белгородской области

Контрольно-счетная палата (КСП) Белгородской области в 2025 году в ходе проверок выявила нарушения и недостатки на общую сумму 2,6 млрд руб., в числе которых — неэффективное расходование средств регионального бюджета на 675 млн руб. В результате работы ведомства были устранены нарушения на 537 млн руб. В бюджет возвращено 300 млн руб. Об этом 26 марта рассказал председатель КСП Евгений Петров на заседании Белгородской областной думы в ходе годового отчета о деятельности.

По словам господина Петрова, в части государственных и муниципальных закупок выявлено почти 1,3 тыс. нарушений на 552 млн руб. Отрасли, в которых наиболее часто фиксировали неэффективное расходование бюджетных средств — строительство, здравоохранение и сфера ЖКХ.

В результате КСП передала материалы по 16 проверкам в правоохранительные органы. Возбуждено четыре уголовных дела. К административной ответственности привлечены 14 должностных лиц, к дисциплинарной — 55 человек.

Накануне, 26 марта, «Ъ-Черноземье» также сообщил, что депутаты Белгородской областной думы утвердили изменения доходной и расходной частей регионального бюджета на 2026 год. Доходы областной казны увеличены на 1,6 млрд — до 164,9 млрд руб. Расходы выросли на 4,9 млрд — до 182,2 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличился с 14 до 17,3 млрд руб.

Денис Данилов