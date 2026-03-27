Песков обвинил Киев в энергошантаже

В Кремле считают, что Киев занимается энергошантажом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Каспийским трубопроводным консорциумом.

«Энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев,— сказал господин Песков. — От чего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний».

КТК — основной экспортный маршрут для нефти с Тенгизского месторождения в Казахстане, соединяющий его с российским портом в Новороссийске. По КТК транспортируется более 80% казахстанской нефти, обеспечивая доставку сырья с Тенгиза и других месторождений на мировые рынки.

