Песков: США хотят получить контроль над международной энергоинфраструктурой

Вашингтон стремится получить контроль над международной энергетической инфраструктурой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру, это очевидно»,— сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с «Северными потоками».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся к доминированию на мировых энергетических рынках, и в качестве следующей цели рассматривают российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Анастасия Домбицкая