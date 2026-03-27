Глава Минстроя предупредил о риске увеличения дефицита строителей

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о риске увеличения дефицита строителей в России из-за нехватки рабочей силы. По его словам, почти 90% предприятий не занимаются вопросами повышения производительности труда.

«В условиях и кадрового дефицита, и ужесточения работы по мигрантам… это приведет к тому, что не будет хватать у вас рабочих», — заявил господин Файзуллин, выступая на XXV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций (цитата по ТАСС).

В феврале президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков сообщил, что нехватка кадров в строительной отрасли России составляет около 200 тыс. человек, поскольку усиливаются требования к кандидатам, а работодатели становятся более избирательными при подборе персонала.