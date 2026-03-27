Объем продаж российского софта в 2025 году достиг почти 2,5 трлн рублей

По итогам 2025 года объемы продаж российского софта и услуг, связанных с его разработкой, достигли почти 2,5 трлн руб. Об этом на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам премьера, рынок промышленного ПО вырос примерно до 50 млрд руб. Господин Мишустин считает, что российский софт может стать основой и для цифровой трансформации отраслей экономик государств ЕАЭС. «Россия готова делиться самыми современными наработками с нашими ближайшими соседями»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Как считает премьер, инженеры, разработчики и аналитики данных являются главным капиталом IT-сектора, и благодаря им Россия ускорила замещение зарубежных продуктов. Михаил Мишустин также утверждает, что в России научились выпускать не только простые системные приложения, но и «самое сложное программное обеспечение».

Рынок дочерних IT-структур российских корпораций в прошлом году достиг 1,96 трлн руб., увеличившись на 21%. Это произошло благодаря импортозамещению и уходу иностранных вендоров. Однако консультанты и интеграторы сомневаются в готовности IT-компаний крупных российских холдингов к полноценной работе на открытом рынке.

