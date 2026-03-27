Пляжи Анапы откроют к началу лета

Пляжи в районе Керченского пролива в Анапе, где в декабре 2024 года произошел разлив мазута, откроют к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан»,— сказал господин Савельев в комментарии ИС «Вести».

По словам вице-премьера, сейчас с пляжей Крыма, Севастополя и Анапы убрали и утилизировали 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Он подтвердил, что с соответствием территории норме согласны и Роспотребнадзор, и Минприроды, и «наша наука».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в том же эфире «Вестей» заявила, что даже при прогревании песка до 55 градусов опасного воздействия на организм человека не будет. Она привела данные исследования, согласно которому процесс преобразования частичек мазута идет довольно интенсивно, и устранение (элиминация) легких органических соединений не превышает допустимого гигиенического уровня.

Как рассказал журналистам глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после успешного эксперимента с очищением пляжа Витязево его расширят на другие загрязненные мазутом пляжи Анапы. «До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора»,— сказал господин Кондратьев (цитата по ТАСС).

Инцидент с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошел 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных удалось эвакуировать. Совокупно танкеры перевозили около 9 тыс. т мазута, в Черное море вылилось около 2,4 тыс. т сырья. На летний сезон 2025 года пляжи Анапы и Темрюка закрыли для отдыхающих. В августе 2025-го суд удовлетворил иски к владельцам танкеров на 85 млрд руб., то есть сумму ущерба экосистеме.