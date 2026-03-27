В Анапе засыплют песком все пляжи в зоне ЧС после разлива нефтепродуктов

Власти Краснодарского края расширят восстановление песчаных пляжей Анапы методом засыпки после успешного тестирования технологии в Витязево. Отсыпку на всех песчаных пляжах Анапы, попавших в зону чрезвычайной ситуации, планируется проводить до 1 июня. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

На заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море приняли решение масштабировать способ отсыпки песка на все пострадавшие территории региона. Тестовый участок в поселке Витязево продемонстрировал эффективность данного метода. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, толщина дополнительного слоя составит минимум 50 см.

«Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора»,— заявил губернатор Краснодарского края.

Восемь галечных пляжей региона уже соответствуют санитарным нормам. Пробы воды и грунта на этих участках показали безопасные результаты, сообщает Роспотребнадзор. Подготовка данных территорий к открытию начнется в ближайшее время.

Ранее арендатор пляжа в селе Витязево провел экспериментальную отсыпку на километровом участке, создав дополнительный слой песка толщиной не менее 50 см.

Как сообщает ТАСС, вице-премьер России Виталий Савельев рассчитывает, что пляжи побережья Анапы будут открыты к 1 июня 2026 года. Убрано 90% мазута, вода пригодна для купания.

Алина Зорина