Стали известны финалисты межконтинентального play-off за выход на чемпионат мира

Сборная Боливии по футболу победила команду Суринама в полуфинальном матче межконтинентального play-off за выход на чемпионат мира 2026 года. Встреча прошла в Мексике и завершилась со счетом 2:1.

У победителей голы забили Мойсес Паниагуа и Мигелито. У проигравших отличился Лиам ван Гелдерен. В финале боливийцы сыграют со сборной Ирака.

В другой половине сетки команда Ямайки победила сборную Новой Каледонии — 1:0. Автором гола стал Бэйли Кадамартери. В финале межконтинентального play-off ямайцы встретятся с командой ДР Конго.

Финальные матчи межконтинентального play-off состоятся в ночь на 1 апреля в Мексике. Победители каждого из противостояний обеспечат себе участие в финальной части чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 19 июня в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.

Таисия Орлова