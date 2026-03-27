23 тысячам ярославцев повысят пенсии

С 1 апреля 23 тыс. жителям Ярославской области будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования.

Пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Социальные пенсии назначаются гражданам, у которых нет страхового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также их получают инвалиды и граждане, потерявшие кормильца. Кроме того, с 1 апреля будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, граждан, подвергшихся воздействию радиации, и некоторых других категорий.

Как сообщили в фонде, повышенные пенсии жители получат уже в апреле.

Антон Голицын