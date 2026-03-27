Дело о налоговых махинациях в бывшей воронежской сети «Пятью пять» вернули в суд

В Ленинский райсуд Воронежа вновь поступило уголовное дело бывшего генерального директора некогда крупной продуктовой сети АО «Пятью пять» Константина Ложкина, который обвиняется в уклонении от уплаты 200 млн руб. налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, дата первого заседания пока не назначена.

В начале этого года суд после четырех месяцев рассмотрения вернул дело прокурору из-за якобы наличия в нем нарушений уголовно-процессуального кодекса. Прокуратура подала на это апелляционное представление. В итоге его рассмотрения облсуд отменил решение и вернул материалы на повторное рассмотрение.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», уголовное дело в отношении господина Ложкина расследовало управление Следственного комитета России. По версии следствия, руководитель компании внес в налоговые декларации за первый и третий кварталы 2020 года заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с несколькими ООО. На основе поданных в налоговую фиктивных документов, как считают следователи, он уклонился от уплаты в бюджетную систему РФ более 197,2 млн руб.

Сеть магазинов «Пятью пять» появилась в Воронеже в начале 2000-х годов. В 2019 году в ее состав входило более 50 магазинов в городе и соседних населенных пунктах, а выручка превысила 5,5 млрд руб. Через год большинство точек сети выкупила X5 Retail Group, а сама компания была признана банкротом.

Сергей Толмачев