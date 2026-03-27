МИД Британии выразил обеспокоенность связями России и Ирана

Великобритания и союзники по G7 выражают глубокую обеспокоенность по поводу связей между Россией и Ираном. Об этом заявила британский министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

«Мы глубоко обеспокоены связями между Россией и Ираном, которые имеют многолетний опыт совместной работы»,— сказала она в преддверии встречи G7 во Франции.

Глава евродипломатии Кая Каллас накануне заявила, что Россия помогает Ирану с беспилотниками. Она призвала усилить давление на Россию из-за военной помощи Ирану.

Газета The Financial Times со ссылкой на западную разведку писала, что в начале марта Россия начала поставлять Ирану беспилотники. Собеседники издания предполагают, что РФ направляет дроны «Герань-2», которые сама производит на основе иранских «Шахед». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщениям «лживыми вбросами».

