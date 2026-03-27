В Иране задержали трех агентов «Моссада»

В провинции Керманшах в Иране задержали трех человек, связанных с израильской разведкой «Моссад», сообщает агентство Nour News. В проведении операции помогла разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным агентства, задержанные действовали по указаниям кураторов и планировали «создать нестабильность на улицах и провести диверсионные атаки против чувствительных объектов и военных».

При обыске их укрытия были изъяты оружие, боеприпасы, порох, детонаторы, а также оборудование для изготовления патронов с дробью.