«Цифровой профиль» пересматривает сроки

С 1 апреля банки и МФО начнут активнее обращаться к данным госструктур, чтобы точнее оценивать долговую нагрузку заемщиков. Они будут получать сведения о доходах и занятости из налоговой и Социального фонда через систему «Цифровой профиль», которая позволяет запрашивать информацию с согласия клиента.

На этом фоне Минцифры ужесточает правила работы с такими согласиями: если сейчас они могут действовать до 50 лет, то для большинства кредитных операций срок сокращают до семи дней. Хотя публично эти изменения почти не обсуждались, для рынка они выглядят как принятое решение. По данным “Ъ”, ЦБ даже запросил у банков оценку последствий. Что это значит на практике, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин:

«Это согласие оформлялось в соответствии с законом о персональных данных и закрывало своей длительностью любые специальные сроки. Например, срок действия договора, в течение которого кредитор имеет право обрабатывать персональные данные заемщика. При этом у физического лица всегда есть право в любой момент согласие отозвать.

В ситуации, когда срок становится кратким, то есть фактически одноразовым, мы вынуждены теперь каждый раз, когда потребуется для какой-то цели обработать персональные данные, отдельно запросить у гражданина согласие. При этом все СМС-сообщения с запросами и ответами, как вы знаете, это платная услуга».

Сокращенное время действия согласий затронет не только кредитные истории, но и, например, оформление кредитов и овердрафтов, выпуск кредитных карт и некоторые другие операции. В Минцифры считают прежний срок в 50 лет избыточным. И все же нововведение рискует сделать многие услуги неудобными, предупредил независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Резкое сокращение сроков увеличивает транзакционную нагрузку. Каждую неделю клиент будет визировать соответствующие согласия, и обращение к соответствующим базам данных станет происходить гораздо чаще. Конечно, более частый запрос обработки данных характерен для более сложных продуктов, которые задействуют больший средний чек и глубже влияют на финансовое положение клиента.

Так что новация по-разному отразится на спросе и предложении банковских сервисов, но в целом из-за роста операционной нагрузки и транзакционных издержек клиентов это просто станет совсем неудобным. И вдобавок к прочим новациям, возможно, снизит спрос на безналичные трансакции и повысит спрос на наличные».

Собеседники “Ъ FM” надеются, что власти прислушаются к участникам рынка и не пойдут на радикальное сокращение сроков. В свою очередь, в Минцифры также признали, что время действия согласия может измениться, пояснив, что сейчас тестируются различные подходы к регулированию.

Илья Сизов