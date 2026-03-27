Upiter пятикратно нарастила объемы выпуска металлокаркасов для мебели

Мебельная компания Upiter (ООО «МК-Юпитер») завершила модернизацию металлообрабатывающего цеха на своем производстве в Петербурге, что позволило увеличить объем выпуска металлокаркасов для модульных диванов в пять раз: с 2100 шт до 10500 шт ежемесячно. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в пресс-службе фирмы.

Инвестиции в обновление оборудования составили около 20, 2 млн руб. По собственной оценке компании, время изготовления деталей сократилось с 16 до 3 часов (в рамках одного проекта) и обеспечило стабильную геометрию изделий без дополнительной доработки на этапе сборки.

Ранее проекты реализовались с высокой долей ручной подгонки на разных этапах, что ограничивало масштабирование. После модернизации ключевые операции переведены в технологический процесс — от подготовки конструкторской документации до тестовой сборки и запуска партии, что позволяет работать с тиражами от нескольких сотен до нескольких тысяч деталей за смену в зависимости от сложности изделия, уточнили в компании.

ООО «МК-Юпитер» работает на рынке Петербурга с 2019 года. Компания занимается производством офисной и торговой мебели. Гендиректором и единственным владельцем 100% доли является Алексей Павлов, следует из данных системы Rusprofile. В 2024 году выручка «МК-Юпитер» составила 344,5 млн рублей, что на 66,5% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль год к году выросла с 14,5 млн до 15 млн рублей.

