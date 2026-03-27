Сальдо сообщил об ударе ВСУ по двум школам в Херсонской области

Беспилотники ВСУ атаковали две школы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«В Новой Маячке Алешкинского МО и Михайловке Скадовского МО беспилотники атаковали здания школ. В обоих случаях дети и персонал были заранее выведены из зданий. Пострадавших нет»,— сообщил он.

По данным главы региона, в Каховке удар повредил газопровод, произошло возгорание. Повреждены жилые дома в Новой Каховке, Раденске и Костогрызове. Обстрелы зафиксированы в Алешках, Голой Пристани, Кардашинке, Сагах и Старой Збурьевке.

Атаки беспилотников затронули и другие населенные пункты, включая Великие Копани, Гладковку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Крынки и Малую Лепетиху.