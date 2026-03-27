Арест завотделением нижегородской больницы №33 продлили до июня

Заведующей офтальмологическим отделением больницы №33 Нижнего Новгорода, главврачу ООО «Центр охраны зрения» Татьяне Соколовой продлили срок ареста до 2 июня 2026 года включительно. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в Нижегородском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», медика арестовали в феврале по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, дочь руководителя 33-й больницы Павла Зубеева похитила 1,8 млн руб. зарплаты за неотработанные часы. Татьяна Соколова заявила, что ничего не похищала, а следователь ошибочно посчитал доходы, включив премии и бонусы от платных операций. Защита предполагает, что ее арестовали для давления на отца, который также проходит подозреваемым по делу.

После задержания 70-летнего Павла Зубеева госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Галина Шамберина