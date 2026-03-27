Соболенко обыграла Рыбакину в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами

Белоруска Арина Соболенко победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Майами. Призовой фонд турнира составляет $9,4 млн.

Встреча, продлившаяся 1 час 19 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3. В рейтинге WTA Арина Соболенко занимает первое место, Елена Рыбакина располагается на второй строке. Счет личных противостояний стал 10:7 в пользу белоруски.

За титул Арина Соболенко поспорит с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф из США. В полуфинале американка победила чешку Каролину Мухову (14-я в рейтинге).

Решающий матч состоится 28 марта. Арина Соболенко является действующей победительницей турнира.

Таисия Орлова