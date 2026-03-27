Глава СКР получит доклад об осквернении монумента участникам ВОВ в Ижевске

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу 52-летнего жителя Пермского края, который обжигал провода на Вечном огне в Ижевске. Об этом сообщили в следкоме.

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 марта фигурант, будучи в пьяном виде, обжигал принесенные с собой провода на Вечном огне у Монумента боевой и трудовой славы. Подозреваемый намеревался сдать их в металлолом, но его задержали.

Уголовное дело заведено по факту осквернения памятников памяти погибших в период Великой Отечественной войны (ст. 234.4 УК, до пяти лет лишения свободы). Ранее фигурант был судим. Дело находится на контроле центрального аппарата ведомства.