СК завел дело на жителя Перми после обжига проводов на Вечном огне в Ижевске

На уроженца Пермского края завели уголовное дело после обжига проводов на Вечном огне Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске. Их он намеревался сдать в металлолом, сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Это произошло в ночь с 22 на 23 марта. 52-летний задержанный находился в пьяном виде. На него завели уголовное дело об осквернении памятников памяти погибших в период Великой Отечественной войны (ст. 234.4 УК). Ранее обвиняемый был судим.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас фигурант находится в изоляторе. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.