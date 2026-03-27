Минздрав Удмуртии рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», региональный минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов без медицинских показаний. Это произошло на совещании с представителями медицинских центров в начале года, рассказали в ведомстве по запросу издания.

26 марта стало известно, что в Свердловской области все частные клиники исключили из перечня услуг процедуру искусственного прерывания беременности. Областной минздрав указывает, что они сделали это по собственной инициативе. О подобных процессах в Удмуртии неизвестно.

В минздраве Удмуртии рассказали, что за январь—февраль в медучреждения за прерыванием беременности обратились 209 женщин. Треть из них в дальнейшем отказались от аборта.

Все обратившиеся за процедурой как в частные клиники, так и в государственные направляются в кабинеты подготовки семьи к рождению ребенка при женских консультациях. Там они получают рекомендации врача, психолога и соцработника. Сейчас в республике 45 таких кабинетов.