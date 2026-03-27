Глава СКР заинтересовался делом о нападении на школьника в Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения на учащегося в школе в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По информации следствия, в школьной столовой учащийся в ходе конфликта применил физическую силу в отношении другого школьника. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. Ранее подросток уже совершал аналогичные противоправные действия в отношении других детей.

В СУ СКР по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Проводятся действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации.

Руфия Кутляева