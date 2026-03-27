В Тольятти возбудили дело о халатности после нападения на школьника

Силовики расследуют инцидент с нападением на ученика школы в Тольятти. Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее СМИ написали, что в столовой школы произошел конфликт между учащимися, и один из них напал на другого. Пострадавшего госпитализировали.

Авторы публикаций утверждают, что ранее от действий нападавшего пострадали другие учащиеся. Силовики устанавливают обстоятельства и причины инцидента. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц школы.

Георгий Портнов