Балицкий сообщил о массовом отключении электричества в Запорожской области

Вооруженные силы Украины ударили по высоковольтному оборудованию в Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, из-за этого возникли перебои с подачей электричества в дома региона.

Точный масштаб отключений господин Балицкий не назвал. Он заявил, что энергетические бригады уже восстанавливают подачу электроэнергии.

Накануне глава региона сообщал о гибели женщины при ударе БПЛА по автозаправочной станции в городе Васильевске. Еще одна — пострадала.