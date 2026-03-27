Жительницу Урала отправили в колонию за истязание опекаемых детей

Верхотурский районный суд назначил восемь лет колонии жительнице Новолялинского района Инге Костюкович за многолетние издевательства над детьми, которые были под ее опекой, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Уголовное дело было рассмотрено повторно — ранее аналогичный обвинительный приговор был отменен, ей было предъявлено более тяжкое обвинение. Вину осужденная не признала.

Инга Костюкович

Суд установил, что с сентября 2012 года по декабрь 2020 года Костюкович истязала пятерых подопечных детей. За плохое поведение дома и в школе, а также за невыполнение бытовых обязанностей она постоянно избивала их и подвергала психическому насилию.

Так, она могла их оттаскать за волосы, искусать, жалить вениками из крапивы. Заставляла стоять на горохе, а также много раз делать приседания с поднятыми руками. Опекунша оставляла детей надолго без еды, при этом они должны были на коленях наблюдать, как она ест. Кроме того, зимой она выводила их на снег, обливала холодной водой и принуждала спать на полу. Среди других издевательств — высыпание на голову окурков с пеплом, обливание мочой и принуждение к нанесению кала на лицо.

Суд признал Костюкович виновной в истязании двух несовершеннолетних подопечных, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшем психическое расстройство. Ее судили по п.п. «з, б» ч.2 ст. 111, п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ. Наказание было назначено с учетом тяжести содеянного, смягчающих и отягчающих обстоятельств. Ее также обязали выплатить потерпевшим суммарно 3,4 млн руб. компенсации морального вреда. Приговор в силу еще не вступил.

Кроме того, суд вынес четыре частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики №14. Было установлено, что недостатки в работе должностных лиц способствовали совершению преступлений.

