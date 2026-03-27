Испанке провели эвтаназию после долгой судебной тяжбы

После долгой судебной тяжбы 25-летней жительнице Барселоны Ноэлии Кастильо провели процедуру эвтаназии в больнице Сан-Пере-де-Рибес, пишут испанские СМИ, в частности, El Pais. Это громкое дело, за которым в последнее время следили многие в Испании. Женщина с инвалидностью и тяжелым заболеванием пыталась добиться права уйти из жизни, однако против этого выступал ее отец. Он пытался добиться приостановки эвтаназии прямо перед процедурой, но барселонский суд отклонил его требование.

С 13 лет Ноэлия Кастильо жила в приемной семье. СМИ пишут, что в 2022 году во время пребывания в центре помощи для подростков и молодежи она стала жертвой группового изнасилования, после чего выпрыгнула с пятого этажа. Она выжила, но осталась парализованной ниже пояса и с тех пор передвигалась исключительно в инвалидном кресле.

У девушки развился миалгический энцефаломиелит, который также называют синдромом хронической усталости. Сообщается, что болезнь приковала ее к постели, она практически не выходила из затемненной комнаты и не снимала наушники из-за повышенной чувствительности к свету и звуку.

Эвтаназия разрешена в Испании с 2021 года. Для ее осуществления нужно доказать «постоянные и невыносимые физические или психологические страдания», вызванные неизлечимой болезнью.

Ноэлия Кастильо получила разрешение на эвтаназию в 2024 году. Однако против этого выступил ее отец. Он подал в суд, заявляя, что решение дочери — следствие ее психических заболеваний и ей требуется психиатрическая помощь. Дело рассматривали несколько инстанций, включая Верховный и Конституционный суды Испании. Все они признали право госпожи Кастильо на эвтаназию. Такое же решение принял и Европейский суд по правам человека.

