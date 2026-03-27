Нацпарк Сочи занял второе место в РФ среди ООПТ по посещаемости зимой

Сочинский национальный парк по итогам зимнего туристического сезона 2025–2026 годов занял второе место по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий России. По данным Росзаповедцентра Минприроды РФ, на которые ссылается ТАСС, в декабре—феврале парк принял 757 тыс. посетителей.

Лидером рейтинга стал Лосиный остров, который за тот же период посетили более 1,2 млн человек. Третью позицию занял Кисловодский национальный парк с показателем 612 тыс. туристов. В первую пятерку также вошли Красноярские столбы, принявшие свыше 145 тыс. гостей, и Куршская коса с аудиторией более 70 тыс. человек.

Повышенный спрос фиксировался и на другие природные территории Северного Кавказа, включая Приэльбрусье и Тебердинский национальный парк. По оценке ведомства, в целом за зимний сезон российские особо охраняемые природные территории посетили 3,6 млн человек, из которых 3,4 млн пришлось на национальные парки. Годом ранее этот показатель составлял около 3,3 млн посетителей, что указывает на продолжающийся рост внутреннего экологического туризма.

Вячеслав Рыжков