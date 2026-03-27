В Ростовской области ввели в оборот более 507 га заброшенных сельхозземель

В шести районах Ростовской области вернули в сельскохозяйственный оборот более 507 га заброшенных земель с начала года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Неиспользуемые угодия вернули в оборот в Азовском, Волгодонском, Зимовниковском, Песчанокопском, Сальском и Цимлянском районах. Ведомство провело 175 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых зафиксировало нарушения земельного законодательства на площади 644,7 га. Основные проблемы были связаны с зарастанием сельхозземель и отсутствием борьбы с сорной растительностью. Владельцам участков объявили предостережения. Всего к 25 марта выдали более 140 предостережений о недопустимости нарушения требований с предложениями использовать участки по назначению.

Так, в Пролетарском районе очистили от сорной древесно-кустарниковой растительности 50 га сельхозземель. После предостережения собственник провел агротехнические мероприятия по расчистке участка и обработке почвы.

Константин Соловьев