Задержанных в Сочи чиновников заподозрили во взяточничестве
В Сочи трое высокопоставленных сотрудников мэрии задержаны при расследовании дела о взяточничестве, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах.
Заместитель главы города Сочи Евгений Горобец
Вопросы у силовиков возникли к заместителю главы Сочи Евгению Горобцу, руководителю правового департамента Роману Рябцеву и начальнику департамента муниципального земельного контроля Аслану Ачмизову. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Евгений Горобец — заместитель главы Сочи с августа 2024 года, курирует правовые и земельно-имущественные отношения. Господин Горобец известен своим участием в неоднозначных инвестиционных проектах. В 2013 году возглавляемая им компания «Адаптас (Рус)» презентовала концепцию развития игорной зоны «Азов-Сити» на территории Анапы, проект завершился банкротством инвестора. В 2017 году Евгений Горобец выступил инициатором создания в Краснодаре канатного метро, проект был представлен на инвестиционном форуме в Сочи, а затем закрылся на стадии обсуждения.