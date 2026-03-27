Задержанных в Сочи чиновников заподозрили во взяточничестве

В Сочи трое высокопоставленных сотрудников мэрии задержаны при расследовании дела о взяточничестве, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах.

Заместитель главы города Сочи Евгений Горобец

Фото: Администрация города Сори Заместитель главы города Сочи Евгений Горобец

Вопросы у силовиков возникли к заместителю главы Сочи Евгению Горобцу, руководителю правового департамента Роману Рябцеву и начальнику департамента муниципального земельного контроля Аслану Ачмизову. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Евгений Горобец — заместитель главы Сочи с августа 2024 года, курирует правовые и земельно-имущественные отношения. Господин Горобец известен своим участием в неоднозначных инвестиционных проектах. В 2013 году возглавляемая им компания «Адаптас (Рус)» презентовала концепцию развития игорной зоны «Азов-Сити» на территории Анапы, проект завершился банкротством инвестора. В 2017 году Евгений Горобец выступил инициатором создания в Краснодаре канатного метро, проект был представлен на инвестиционном форуме в Сочи, а затем закрылся на стадии обсуждения.

Анна Перова, Краснодар