В Москве задержан подозреваемый в организации узла связи телефонных мошенников

Сотрудники полиции пресекли работу технического узла связи телефонных мошенников в центре Москвы. Задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в обслуживании голосового трафика. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин, передает ТАСС.

По словам господина Васенина, задержанный обслуживал оборудование, которое позволяло злоумышленникам совершать преступления дистанционно. Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК (незаконное использование абонентского терминала).