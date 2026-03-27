Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека»
Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека», объединяющую преимущества льготной и рыночной программы и позволяющую получить дополнительные заемные средства — в том случае, если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку жилья.
Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб
Кредитование по двум программам (льготной и рыночной) предоставляется в рамках одного кредитного договора — по средневзвешенной ставке. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,198% — 26,599%, минимальная ставка по кредиту в рамках программы «Комбоипотека» — 8,57% годовых.
Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей — для остальных регионов.
