В Старом Осколе продают имущественный комплекс за 25 млн рублей

На аукцион в Старом Осколе Белгородской области выставили имущественный комплекс по адресу улица Мира, 3/2. Начальная цена составляет 24,9 млн руб. Информацию об этом опубликовали на портале «Дом.РФ».

Общая площадь комплекса — 1,4 тыс. кв. м. В его состав входят два здания и земельный участок. Комплекс расположен в Центральном районе города. В объявлении сказано, что в шаговой доступности находится зеленая зона — лес «Горняшка». В 150 м от объекта расположена автобусная остановка.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта. Итоги подведут 6 марта.

В декабре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что в центре Орла выставили на торги два имущественных комплекса. Начальная цена первого составляла 22,9 млн руб., а условия проведения второго аукциона планировали раскрыть позднее.

Егор Якимов