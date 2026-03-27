Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за плохой ярославской дороги

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело из-за плохой дороги, ведущей в деревню Вараково Первомайского округа в Ярославской области. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

В декабре 2025 года жители деревни с помощью частушек рассказали о непригодном состоянии дороги: асфальт разрушается и частично отсутствует, участок покрыт ямами. Тогда господин Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру.

Ярославское управление выполнило поручение. Однако зампрокурора Кировского района Ярославля отменил постановление о возбуждении дела, а обжалование этого решения вплоть до областного прокурора результатов не дало.

«В настоящее время проводится дополнительная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Павлу Бакухину повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования»,— сообщили в центре.

