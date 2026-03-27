«Ведомости»: число компаний в РФ с иранским участием выросло в 4,5 раза с 2022 года

С 2022 года количество российских компаний с участием иранских граждан или организаций выросло в 4,5 раза и достигло 449 к середине марта 2026 года. В конце 2021 года таких предприятий было всего 99. При этом доля фирм с иранским участием составляет около 0,7% от всех компаний с иностранным участием. Это следует из расчетов сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile на основе данных ФНС, с которыми ознакомились «Ведомости».

Большинство иранских компаний в России работают в сфере оптовой торговли лесоматериалами — таких предприятий насчитывается 61. На втором месте находится торговля зерном (42 компании), затем идут торговля фруктами, овощами (36 компаний), кофе, чаем, пряностями (22 компании), а также арендой и управлением имуществом (18 компаний). В топ-10 также входят туристические и ресторанные организации.

Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский отмечает, что выбранные направления бизнеса соответствуют основным статьям взаимной торговли между Россией и Ираном. По его словам, продукты легче транспортировать по коридору Север — Юг, чем крупногабаритную промышленную продукцию, а оформление разрешений на торговлю продовольствием и древесиной проще.

Товарооборот между Россией и Ираном в 2025 году увеличился на 22%. Как уточнял министр энергетики Сергей Цивилев, за 11 месяцев 2025 года взаимная торговля составила $4,8 млрд, главным образом за счет роста поставок зерна и масла. В 2025 году президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари заявлял о планах увеличить товарооборот с $4 млрд до $10 млрд за два года.