Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что каждый второй россиянин имеет цифровую зависимость. Согласно итогам анкетирования, 14% участников уверенно заявили о своей digital-зависимости, еще 33% скорее согласны с этим утверждением. Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 52% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 39%. Причем женщины чаще признают себя зависимыми, нежели мужчины: 51% против 44%. Врач-психиатр клиники Глазуновой Алина Неприна рассказала «Ъ-Кубань», как обстоит ситуация с цифровой зависимостью в Краснодарском крае.

Алина Неприна

«Данные опроса SuperJob лишь подтверждают мировой тренд: цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Однако, говоря о Краснодарском крае, важно учитывать региональную специфику.

Кубань — регион с высокой деловой активностью, развитой сферой услуг и мощным туристическим потоком. Здесь интернет-зависимость имеет двойственную природу. С одной стороны, высокая доля самозанятых, специалистов IT-сферы и маркетинга требует постоянного присутствия онлайн. С другой стороны, климатические условия и доступность активного отдыха создают естественные "якоря" для цифрового детокса. Тем не менее, учитывая активное проникновение технологий во все сферы жизни, ситуация с интернет-зависимостью в регионе сопоставима с общероссийской, а в сегменте малого бизнеса может наблюдаться даже более высокий уровень вовлеченности из-за необходимости мгновенно реагировать на запросы клиентов.

Если говорить о влиянии интернета на работу и личную жизнь, то здесь главная угроза — размывание границ. В профессиональной среде зависимость приводит к выгоранию из-за невозможности "отключиться" после рабочего дня. Формально человек находится дома и может отдыхать, но фактически продолжает выполнять рабочие функции, что снижает эффективность в долгосрочной перспективе.

В личной жизни зависимость проявляется в пренебрежении живым общением в пользу гаджетов. Это способно разрушить эмоциональную близость: партнеры перестают обсуждать важные вопросы друг с другом, дети все чаще видят перед собой не родителя, а человека, погруженного в экран, а зачастую и сами просто погружаются в экран в поиске эмоций и развлечений. Для Кубани, где традиционно сильны семейные и дружеские связи, это становится серьезным вызовом.

Возрастная динамика, указанная в исследовании (52% среди молодежи до 35 лет), вполне закономерна. Молодежь выросла в среде, где многозадачность и постоянная доступность для связи являются нормой. У них выше толерантность к информационному шуму. Однако мы не всегда берем во внимание скрытую зависимость людей старше 45 лет. Они реже признают ее, но глубина погружения в интернет-ресурсы может быть выше из-за сложностей с адаптацией к цифровой среде и использования интернета как инструмента компенсации дефицита общения. На Кубани, где высока доля пенсионеров-переселенцев, этот аспект особенно актуален: интернет для них часто становится заменой утраченному социальному кругу».