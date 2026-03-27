ФРС заявила о росте инфляционных рисков из-за конфликта с Ираном

Три представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США сообщили Bloomberg о растущей тревоге по поводу роста инфляции в стране из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам экспертов, этому способствовал скачок цен на нефть.

«Я бы сказала, что риск инфляции сейчас выше из-за войны с Ираном»,— заявила член ФРС Лиза Кук. Рынок труда, добавила она, находится «в равновесии, но довольно хрупком состоянии».

Коллега госпожи Кук Майкл Барр подчеркнул, что регулятору необходимо взять паузу, чтобы оценить ситуацию. По его оценке, затяжной конфликт может усилить давление на цены. Аналогичной позиции придерживается вице-председатель ФРС Филип Джефферсон.

В администрации президента США оценивают последствия возможного роста цен на нефть до $200 за баррель и проверяют готовность экономики к затяжному конфликту на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По оценке агентства, удержание цен около $170 в течение нескольких месяцев способно ускорить инфляцию в США и Европе и замедлить экономический рост. Уровень в $200, зафиксированный лишь в 2008 году, стал бы серьезным шоком для мировой экономики.