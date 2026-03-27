Дефицит кадров в УФСИН Кубани превысил 34%

В Краснодарском крае в структуре управления Федеральной службы исполнения наказаний некомплект сотрудников превысил показатель в 34% от штатной численности. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональное управление службы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нехватка кадров в УФСИН края составляет 34,07%. Наибольший некомплект наблюдается среди младшего начальствующего состава — 45,62%.

В структуре растет количество уволенных сотрудников, не достигших права на получение пенсии. По итогам 2025 года из УФСИН уволились 250 сотрудников, что составляет 44,48% от общего количества уволенных. В 2024 году из структуры были уволены 242 человека (41,22%).

Основной причиной для увольнения назван низкий уровень денежного довольствия, такую причину для увольнения указали 58,5% сотрудников.

