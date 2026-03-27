Суд в Хабаровске приговорил к реальным срокам поставщиков в Москву икры калуги

Хабаровский районный суд признал виновными троих местных жителей в незаконном обороте трех тонн осетровой икры, сообщает пресс-служба судов региона. За незаконные приобретение, хранение и перевозку икры калуги, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), они приговорены к лишению свободы на сроки от трех с половиной до пяти с половиной лет в колонии общего режима. Калуга является крупнейшим видом осетровых, занесена в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу.

Судом установлено, что в августе—октябре 2024 года фигуранты вошли в организованную преступную группу с целью приобретения и поставок в Москву черной икры. Руководил группой уроженец Комсомольска-на-Амуре, который координировал действия, занимался поиском транспорта и каналов сбыта икры в столице. Икра приобреталась у браконьеров Ульчского района Хабаровского края, доставка до Комсомольска-на-Амуре шла водным транспортом. Всего группа приобрела более 3 т икры на сумму свыше 40 млн руб. Продукция была упакована в 208 картонных коробок и погружена в грузовик с прицепом, который на трассе задержали сотрудники полиции.

Также сообщается, что одному из осужденных дополнительно назначен штраф в 500 тыс. руб. Изъятая черная икра подлежит уничтожению.

Вину признал лишь один из соучастников. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Ранее по данному делу реальные сроки получили организатор преступной группы и один из подельников, заключившие досудебные соглашения с прокурором.

