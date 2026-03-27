Спрос россиян на вторичное жилье в феврале вырос более чем на четверть

По подсчетам ЦИАН, в феврале на 40 крупнейших региональных рынках России было заключено 52,3 тыс. сделок по продаже вторичного жилья. Год к году показатель увеличился на 26,3%. В январе рост составил 23,9%, до 37,9 тыс.

В «Этажах» считают, что в январе—феврале продажи готовых квартир в целом по России увеличились на 28,3% год к году. В «Авито Недвижимости» оценивают рост в 11%, до 111 тыс. сделок по всей стране. В «Яндекс Недвижимости» говорят, что в феврале количество просмотров контактов в объявлениях о продаже вторичного жилья возросло на 10,2% по сравнению с декабрем.

Наиболее заметный рост спроса на вторичное жилье в феврале среди городов-миллионников показала Самара, где число сделок увеличилось в 3,2 раза, до 1,2 тыс. В Волгограде рост составил 59,2%, до 920, в Красноярске — 39,4%, до 1,5 тыс. Но такая тенденция пока прослеживается не везде. В Нижнем Новгороде в феврале количество сделок снизилось на 54,6%, до 456, в Москве — на 1%, до 7,7 тыс.

