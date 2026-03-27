Трамп подпишет указ о выплате зарплаты сотрудникам аэропортов в обход Конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о выплате заработной платы сотрудникам службы безопасности аэропортов. В публикации на платформе Truth Social он уточнил, что «чрезвычайная ситуация» вынудила его действовать без одобрения Конгресса. Решению предшествовал частичный шатдаун, так как Конгресс с середины февраля не может принять законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности в полном объеме, отмечает Financial Times.

На протяжении последних шести недель в крупнейших аэропортах США наблюдаются очереди из пассажиров, так как сотрудники служб безопасности аэропортов массово не выходят на работу. В сложившейся ситуации Дональд Трамп 26 марта обвинил демократов, упрекнув их в «безрассудном» создании «настоящего национального кризиса» и «удержании нашей страны в заложниках».

Как сообщалось ранее, необходимым условием для того, чтобы остановить коллапс в аэропортах и возобновить финансирование Министерства внутренней безопасности (DHS), демократы называют реформу двух подразделений DHS — Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и Службы таможенного и пограничного контроля (CBP). Администрация Белого дома и руководство республиканцев в свою очередь настаивают на восстановлении финансирования без каких-либо предварительных условий.

Влад Никифоров