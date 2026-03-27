Правительство Японии решит вопрос о снятии ограничений с угольных электростанций

Правительство Японии планирует временно отменить ограничения на работу угольных электростанций для ослабления энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, сообщает AFP со ссылкой на министерство промышленности страны. План будет представлен на заседании экспертной группы к вечеру.

Ранее поставщики электроэнергии были обязаны поддерживать уровень эксплуатации старых угольных ТЭС на уровне не менее 50%. Правительство намерено разрешить полную эксплуатацию в течение года, начиная с апреля — с нового финансового года.

Агентство отмечает, что подобная инициатива из-за перекрытия Ормузского пролива возникла в нескольких азиатских странах. Так, снять ограничения планируют в Южной Корее и на Филиппинах.

На данный момент угольные ТЭС покрывают примерно 70% потребностей Японии в электроэнергии. По данным Агентства природных ресурсов и энергетики страны, почти 80% импорта угля идет из Австралии и Индонезии.

