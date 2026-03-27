Овечкин обошел Бретта Халла по числу хет-триков в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче против «Юты» (7:4). Этот хет-трик стал для россиянина 34-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин обошел американца Бретта Халла, который оформил за карьеру 33 хет-трика, и вышел на четвертое место в истории НХЛ по этому показателю. Впереди — канадцы Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).

С учетом матчей play-off на счету Овечкина теперь 1003 гола в НХЛ. Рекордсменом остается Гретцки с 1016 шайбами.