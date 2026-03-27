Власти Южной Кореи запланировали дальнейшее снижение налогов на топливо

Правительство Южной Кореи более чем вдвое снизит временный налог на топливо в попытке облегчить финансовое бремя потребителей и промышленности в условиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство финансов страны.

Ранее налог на бензин в стране был снижен на 7%, на дизтопливо — на 10%. Эта мера вводилась до апреля. Кабмин планирует 1 апреля продлить ее до конца мая и снизить ставки на 15% и 25% соответственно. Министр финансов Ку Юн Чель пояснил журналистам, что мировые цены на дизтопливо растут быстрее, чем на бензин.

В результате снижения налогов литр бензина подешевеет на 65 вон (на $0,04) до 698 вон, а дизтопливо на 87 вон, до 436 вон.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации будут рассмотрены дополнительные сокращения — в зависимости от мировых цен на нефть и конфликта. Согласно законодательству страны, снижение налогов на топливо может составлять до 37%, что оставляет возможность для маневра.

Эрнест Филипповский